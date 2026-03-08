Russische Streitkräfte haben Kramatorsk angegriffen, es gibt einen Todesfall

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen haben einen Angriff auf den privaten Sektor mit drei FAB-250 mit UMPC-Modul durchgeführt.

Am 8. März haben russische Truppen einen Luftangriff auf Kramatorsk in der Region Donezk durchgeführt. Bei dem Angriff kam ein Mann ums Leben. Dies teilte der Stadtrat von Kramatorsk mit.

„Heute Morgen wurde die Gemeinde Kramatorsk einem Luftangriff ausgesetzt. Am 8. März um 10:57 Uhr griffen russische Truppen mit drei FAB-250 mit UMPC-Modul einen privaten Sektor an. Ein Mann, geboren 1960, kam ums Leben“, heißt es in der Mitteilung.

Nach Angaben des Stadtrats wurden durch den Beschuss 38 Wohnhäuser beschädigt.

Wir erinnern daran, dass bei Luftangriffen auf Kramatorsk in der Region Donezk mindestens sechs Menschen verletzt wurden. Unter den Verletzten befinden sich drei Kinder, die 2010, 2014 und 2024 geboren wurden.

Am 2. März beschossen russische Angreifer am Morgen die Stadt Kramatorsk, wobei drei Menschen ums Leben kamen.