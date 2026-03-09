Der Ölpreis hat aufgrund des Konflikts im Iran die 100-Dollar-Marke überschritten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Ölpreis ist aufgrund des Krieges im Iran und der Gefahr von Lieferengpässen stark gestiegen. Die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten hat zu starken Schwankungen auf den Weltmärkten geführt. Vor dem Hintergrund der Kampfhandlungen im Iran haben die Ölpreise zum ersten Mal seit dem vollständigen Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 die Marke von 100 Dollar pro Barrel überschritten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Veröffentlichung von CNN.