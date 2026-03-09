Am 7: und 8. März haben russische Streitkräfte Gasförderanlagen in der Region Poltawa massiv angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 7. und 8. März haben russische Streitkräfte die Gasförderanlagen der Naftohas-Gruppe in der Region Poltawa massiv angegriffen.

Dies teilte die Pressestelle des Unternehmens am 8. März mit.

Die Gasförderanlagen wurden mit Drohnen angegriffen.

Ein Teil der Anlagen musste stillgelegt werden. Es gibt Schäden und Verluste.

Das Unternehmen teilte mit, dass es keine Verletzten gibt.