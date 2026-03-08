In Iwano-Frankiwsk wurde ein Mann festgenommen, der eine Schießerei verübt hatte – Polizei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Iwano-Frankiwsk hat ein Mann in betrunkenem Zustand in der Nähe eines Geschäfts mit einer Pistole geschossen. Die Polizei hat ihn festgenommen.

Am Sonntag, dem 8. März, nahmen die Strafverfolgungsbehörden einen Einwohner von Iwano-Frankiwsk fest, der während einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Männern Schüsse aus einer Startpistole abgegeben hatte.

Quelle: : Polizei der Region Iwano-Frankiwsk

Wörtlich: : „Am 8. März um 19:01 Uhr ging bei der Notrufnummer „102“ eine Meldung ein, dass auf der Sorokhteya-Straße in Iwano-Frankiwsk in der Nähe eines Lebensmittelladens eine unbekannte Person Schüsse abgegeben habe.“

Details: : Im Zuge der Überprüfung der Informationen stellten die Strafverfolgungsbehörden fest, dass es zu einem Konflikt zwischen einer Gruppe von Männern gekommen war. Während einer verbalen Auseinandersetzung gab einer der Beteiligten – ein 1981 geborener Anwohner – in alkoholisiertem Zustand drei Schüsse aus einer Startpistole ab.

Die Strafverfolgungsbehörden nahmen den Mann umgehend fest und brachten ihn zur Polizeidienststelle des Bezirks Iwano-Frankiwsk.

Derzeit werden alle Umstände des Vorfalls ermittelt, teilte die Polizei mit.

Vorgeschichte:

Am Sonntag, dem 8. März, kam es in Lemberg zu einer Schießerei in der Haidamatska-Straße. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert, die Polizei ergreift Maßnahmen zur Festnahme des Angreifers.