In Charkiw kam ein Mann bei einer Explosion ums Leben, seine Frau wurde verletzt – Polizei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Charkiw kam es in der Nähe eines Wohnhauses zu einer Explosion – ein Mann wurde getötet, eine Frau verletzt.

Im Bezirk Osnovjanski in Charkiw kam ein Mann durch die Detonation eines unbekannten Gegenstands ums Leben, seine Frau wurde verletzt.

Quelle: : Pressedienst der Polizei in der Region Charkiw

Details: Es wird berichtet, dass die Explosion am 3. März gegen 21:00 Uhr in der Nähe des Eingangsbereichs eines Mehrfamilienhauses im Bezirk Osnovjanski in Charkiw stattfand.

Wörtlich: : „Infolge des Vorfalls verstarb ein Mann, Jahrgang 1980, noch am Unfallort. Seine Ehefrau, Jahrgang 1982, erlitt Körperverletzungen. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.“

Details: : Nach Angaben der Polizei wird derzeit vorläufig von einem „Unfall“ ausgegangen, die Frage der rechtlichen Einstufung des Vorfalls gemäß dem Strafgesetzbuch der Ukraine wird derzeit geklärt.

Vorgeschichte:

Die Strafverfolgungsbehörden verhinderten einen Terroranschlag in Charkiw, an dessen Vorbereitung ein 16-jähriger Einwohner der Region Odessa beteiligt war.