Russland hat einen massiven Angriff auf Odessa durchgeführt: Es gibt einen Verletzten und Schäden an der Infrastruktur

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 12. Februar haben russische Truppen einen massiven Drohnenangriff auf Odessa durchgeführt, wodurch ein Infrastrukturelement beschädigt wurde. Vorläufig ist eine Person verletzt worden.

Quelle: Serhij Lyssak, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Odessa

Zitat: „Der Feind hat Odessa erneut angegriffen. In einem der Stadtteile wurde eine Infrastruktureinrichtung beschädigt. Neben der Infrastruktureinrichtung wurde auch ein Geschäftszentrum beschädigt.

Bislang gibt es einen Verletzten, der derzeit medizinisch versorgt wird.“

Details: Die Luftstreitkräfte der ukrainischen Armee meldeten gegen 00:30 Uhr, dass feindliche Drohnen in Richtung Zentrum von Odessa flogen. Lokale Medien berichteten ebenfalls über eine große Anzahl von Kampfdrohnen am Himmel über der Stadt und über Explosionsgeräusche.