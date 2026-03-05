China hat Ölraffinerien angewiesen, den Export von Kraftstoffen einzustellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Trotz strategischer Reserven für vier bis fünf Monate hat Peking strenge Sparmaßnahmen ergriffen.

Die chinesische Regierung hat den führenden Ölraffinerien des Landes angeordnet, den Export von Dieselkraftstoff und Benzin auszusetzen, da die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten die Lieferung von Rohöl behindert. Dies berichtet Bloomberg unter Berufung auf Quellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ölraffinerien angewiesen wurden, keine neuen Verträge mehr abzuschließen und bereits vereinbarte Lieferungen zu stornieren. Ausgenommen davon sind Flug- und Bunkerkraftstoffe, die in Zolllagern gelagert werden, sowie Lieferungen nach Hongkong und Macau.

PetroChina Co., Sinopec, CNOOC Ltd., Sinochem Group und der private Ölverarbeiter Zhejiang Petrochemical Co. erhalten regelmäßig von der Regierung Quoten für den Export von Kraftstoffen.

Die Zeitung erinnert daran, dass die chinesischen Behörden seit Beginn der vollständigen Invasion Russlands in der Ukraine im Jahr 2022, die auch zu Turbulenzen im weltweiten Energiehandel geführt hat, häufig die Exportquoten gekürzt oder deren Verteilung verschoben haben, was zu einem Rückgang der Liefermengen geführt hat.

Obwohl China nur der drittgrößte Lieferant von Erdölprodukten ist, deckt sein riesiger Ölverarbeitungssektor laut Bloomberg hauptsächlich den Binnenbedarf.