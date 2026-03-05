Die Vereinigten Staaten haben die Ukraine um Unterstützung im Zusammenhang mit den Angriffen durch „Schahed“-Drohnen gebeten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Normalerweise bittet Kiew Washington um Unterstützung, jedoch haben sich die Rollen nun gewendet. Die Vereinigten Staaten haben die Ukraine um Unterstützung beim Schutz vor Drohnen vom Typ „Schahed“ im Nahen Osten gebeten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.