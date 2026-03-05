Am 6. März beginnt die Annahme von Anträgen auf die Auszahlung von 20.000 Hrywnja für die Beseitigung der Folgen der Angriffe der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 6. März beginnt die Annahme von Anträgen auf Gewährung einer Zulage in Höhe von 20.000 Hrywnja für Februar an Mitarbeiter kritischer Infrastrukturen, die die Folgen der russischen Angriffe beseitigen.

Vom 6. bis 15. März werden Anträge auf Gewährung einer Zusatzzahlung in Höhe von 20.000 Hrywnja für Februar für Mitarbeiter kritischer Infrastrukturen, die die Folgen der russischen Angriffe beseitigen, entgegengenommen.

Dies teilt das Energieministerium mit.

Es handelt sich um Mitarbeiter von Unternehmen des Brennstoff- und Energiesektors, der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft und der Aktiengesellschaft „Ukrainische Eisenbahn“, die im Februar 2026 direkt an Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten an Objekten der Strom-, Wärme-, Gas- und Wasserversorgung und -entsorgung, Gasinfrastruktureinrichtungen und Einrichtungen zur Lagerung und zum Transport von Öl und Ölprodukten sowie Einrichtungen des öffentlichen Schienenverkehrs.

Nach Angaben des Energieministeriums erhielten im Januar 12.300 Mitarbeiter von Reparaturbrigaden Zahlungen. Zur Umsetzung der Initiative stellte die Regierung 246,4 Millionen Hrywnja aus dem Reservefonds des Staatshaushalts bereit.

Die Laufzeit des Programms ist auf den Zeitraum Januar bis März 2026 festgelegt.

Die Arbeitnehmer müssen keine Anträge selbst stellen – die Listen werden von den Arbeitgebern erstellt und über das Portal „Dija“ zwischen dem 6. und 15. des Folgemonats eingereicht.

Die Mittel werden ohne Eröffnung neuer Konten auf die laufenden Konten überwiesen – spätestens bis zum Ende des Monats, der auf den Monat der Ausführung der Arbeiten folgt.