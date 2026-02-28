Russland hat eine Gasförderanlage der nationalen Aktiengesellschaft „Naftohas“ in der Region Charkiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht hat Russland einen Angriff auf die Gasförderanlage der nationalen Aktiengesellschaft „Naftohas“ in der Region Charkiw durchgeführt.

Dies teilte der Vorstandsvorsitzende der nationalen Aktiengesellschaft „Naftohas“, Sergej Koretsky, mit.

„In der Nacht hat Russland unsere Gasförderanlage in der Region Charkiw angegriffen. Es gibt erhebliche Schäden an der Ausrüstung, es kam zu einem Druckverlust“, schrieb er auf Facebook.

„Die Kollegen vor Ort haben die Situation so schnell und professionell wie möglich unter Kontrolle gebracht“, erklärte Koretsky.

Seinen Angaben zufolge sind derzeit Einheiten der Staatlichen Notdienstbehörde der Ukraine und unsere Notfallteams vor Ort. „Naftohas“ koordiniert die Arbeit mit allen Diensten.