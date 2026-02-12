Russland schweigt zu dem Treffen – Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Präsident betonte, dass die Verhandlungsgruppe aktiv sei und die Ukraine für das Treffen bereit sei. Allerdings gebe es keine ausreichend konkreten Antworten von Russland.

Die Ukraine ist zu Verhandlungen über die Beendigung des Krieges mit Russland bereit, jedoch hat die Russische Föderation noch keine Antwort bezüglich des Treffens in der nächsten Woche gegeben. Dies erklärte der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, während einer abendlichen Videokonferenz am 12. Februar.

„Unsere Verhandlungsgruppe arbeitet kontinuierlich, die Kollegen stehen in Kontakt mit der amerikanischen Seite. Die Ukraine ist bereit für das Treffen. Leider gibt es derzeit noch keine eindeutigen Antworten aus Russland zu dem, was für nächste Woche vorgeschlagen wurde. Bislang hören wir nur weitere Manipulationen mit „Oreshnik“. Das ist definitiv nicht friedensstiftend“, betonte der Staatschef.

Zur Erinnerung: Die Ukraine hat dem Vorschlag der USA zugestimmt, nächste Woche eine weitere Verhandlungsrunde zur Beendigung des Krieges mit Russland abzuhalten.

