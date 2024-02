Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Offensive der russischen Truppen an der Frontlinie kann nicht ewig andauern. Dem Feind fehlen die Kraft und die Mittel, um an der Kollisionslinie weiter vorzurücken. Das sagte der Leiter des Pressedienstes der östlichen Truppengruppierung der Streitkräfte der Ukraine, Ilja Jewlasch, in der Sendung Einheitsnachrichten.

„Nach dem, was wir sehen, wird sich der Feind nicht weigern, auch in diesem Frühjahr zu kämpfen, da die Bildung von Einheiten und die Vorbereitung von Reserven weitergeht. Aber nach dem, was Kyrylo Budanow gesagt hat, kann die Offensive natürlich nicht ewig weitergehen“, erklärte er.

Er sagte, dass die Offensive eine große Anzahl an Personal, Ausrüstung, Ressourcen und Geld benötigt.

„Was sie hier (in der Ukraine – Anm. d. Red.) gesammelt haben, reicht nicht aus, um weiter voranzukommen. Wir nutzen jetzt unseren technischen Vorsprung, unsere Innovationskraft und unsere unkonventionelle Herangehensweise an den Kampf“, fügte Jewlasch hinzu.

Gleichzeitig fügte er hinzu, dass der Feind nicht unterschätzt werden dürfe, da die russische Armee nach wie vor sehr stark sei.

„Ja, wir können uns in gewisser Weise über sie lustig machen, aber wir sollten sie nicht unterschätzen. Sie ist nach wie vor eine der stärksten Armeen der Welt und verfügt über leistungsstarke Drohnen in ausreichender Zahl, REB und große Ausrüstungsbestände, die im Fernen Osten Russlands lagern“, fasste der Sprecher zusammen.

Wir erinnern daran, dass sich die ukrainischen Truppen aus dem Dorf Krokhmalnoye im Bezirk Kupjansk im Gebiet Charkiw zurückgezogen haben. Die ukrainischen Streitkräfte haben sich auf den zuvor vorbereiteten Reservestellungen verschanzt.