Ein Ordnungshüter wurde in Bukowina festgenommen, weil er ein Programm für Mobilisierungsflüchtlinge organisiert hatte

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Mann war auf der Suche nach Ausreisewilligen und versprach, ihnen für 9.000 Dollar einen ungehinderten Grenzübertritt zu ermöglichen.

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation und des Sicherheitsdienstes der Ukraine haben den Versuch eines Gesetzeshüters aus der Bukowina aufgedeckt, drei Mobilisierungsflüchtlinge illegal nach Polen zu bringen. Dies teilte der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Montag, den 12. Mai mit.

Der Beschuldigte war auf der Suche nach Ausreisewilligen und versprach, ihnen für 9000 Dollar einen ungehinderten Grenzübertritt zu ermöglichen. In den Plan wollte er einen Bekannten von Strafverfolgungsbeamten einbeziehen, der während seines Dienstes am Kontrollpunkt Yagodin die „Kunden“ ohne Überprüfung der Dokumente passieren lassen sollte.

Der Angreifer wurde entdeckt, als er versuchte, die Ausreise von drei Männern zu organisieren.

Der Verdächtige wurde vom Dienst suspendiert. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde eine Substanz beschlagnahmt, die wie ein Rauschgift aussieht. Es wurden Proben zur Untersuchung geschickt. Der Mann wurde über den Verdacht informiert. Das Gericht entschied sich für eine Maßnahme der Zurückhaltung – Haft mit dem Recht auf Kaution. Dem Gesetzeshüter droht eine Freiheitsstrafe von bis zu neun Jahren mit Beschlagnahmung des Vermögens.