Alle notwendigen Expertenuntersuchungen und die Identifizierung der zurückgeschickten Leichen werden in naher Zukunft durchgeführt werden.

Die Leichen von 1.003 toten Soldaten, von denen die Russen behaupten, sie gehörten zu ukrainischen Soldaten, sind in die Ukraine zurückgebracht worden. Dies teilte die Koordinationszentrale für die Behandlung von Kriegsgefangenen (KShPPV) am Freitag, den 19. Dezember mit.

„Ermittlungsbehörden und Experten des Innenministeriums werden in Kürze alle notwendigen Untersuchungen und die Identifizierung der zurückgeschickten Leichen durchführen“, hieß es in der Erklärung.

Der Koordinationsstab dankte traditionell allen Behörden und Organisationen, die an der Rückführung der Leichen der gefallenen Verteidiger beteiligt sind.

Ende August berichtete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine, dass es in diesem Jahr in der Ukraine gelungen ist, mehr als 10 Tausend Leichen der toten Verteidiger aus verschiedenen Richtungen der Front zurückzubringen. Es gibt 23 Labors, die DNA-Untersuchungen durchführen. Danach wurden der Ukraine viermal 1.000 Leichen der Toten übergeben.