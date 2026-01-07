Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Gesamtverluste der Russischen Föderation während der groß angelegten Invasion der Ukraine beliefen sich auf 1.214.500 Menschen.
Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben im Laufe des vergangenen Tages 1.040 russische Angreifer ausgeschaltet und neutralisiert. Dies meldet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine
Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 07.01.26 beliefen sich vorläufig auf:
- personal – etwa 1.214.500 (+1.040) Mann; Panzer – 11.515 (+3) Einheiten; gepanzerte Mannschaftstransportwagen – 23.865 (+2) Einheiten; Artilleriesysteme – 35.857 (+26) Einheiten; Mehrfachraketenwerfer – 1.595 (+2) Einheiten; 101.849 (+406) Einheiten unbemannter Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 73.224 (+122) Einheiten; Spezialfahrzeuge – 4.037 (+1) Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass das ukrainische Militär Dutzende von Russen getötet hat, die versuchten, die Sojus-Gaspipeline in der Region Charkiw für den Vormarsch zu nutzen.
Den ersten Kommentar im Forum schreiben