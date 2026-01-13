EU will 20: Paket von Sanktionen gegen Russland am Jahrestag der Invasion in der Ukraine ankündigen, Euractiv

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Europäische Union plant die Verabschiedung des 20. Sanktionspakets gegen Russland bis zum 24. Februar 2026, dem vierten Jahrestag der umfassenden Invasion in der Ukraine.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Euractiv.

Laut der Publikation, die sich auf einen ungenannten Diplomaten beruft, könnte die EU am Jahrestag der russischen Aggression gegen die Ukraine ein neues Paket mit restriktiven Maßnahmen vorlegen.

„Der Diplomat sagte, dass das 20. Paket von EU-Sanktionen bis zum 24. Februar, dem vierten Jahrestag des Krieges, erwartet wird“, schreibt Euractiv.

Nach Angaben der Publikation sind die Initiatoren der Sanktionen Finnland und Schweden.

Sie schlagen vor, neue Beschränkungen für den Export von Luxusgütern nach Russland und für Öltankdienste einzuführen sowie die Quoten für den Import von russischen Düngemitteln zu senken.

EU-Sanktionen gegen Russland

Die Welt hatte zuvor berichtet, dass die Botschafter der Europäischen Union planen, am vierten Jahrestag der umfassenden Invasion in der Ukraine ein 20er-Paket von Sanktionen gegen Russland zu verabschieden.

Zu den neuen Restriktionen gehören Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten für Personen und Organisationen, die in Kindesentführungen und ideologische Indoktrination verwickelt sind.

Sanktionen werden auch im Energie- und Bankensektor erwartet. Brüssel erwägt ein Importverbot für russisches Uran, das die Föderale Atomenergiebehörde Russlands – Rosatom – betreffen wird.

Medienberichten zufolge wird sich das 20. Paket der EU-Sanktionen auch gegen die russische Atomindustrie, Öl und Stahl richten.