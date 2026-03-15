Die Russische Föderation ist in drei Richtungen vorgerückt – DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Analysten von DeepState haben das Vorrücken der feindlichen Armee in den Gebieten Luhansk, Charkiw und Saporischschja festgestellt.

Die russische Armee ist in den letzten 24 Stunden in drei Richtungen vorgerückt, berichtet die ukrainische Analyse- und Beobachtungsplattform DeepState.

Ihren Angaben zufolge verzeichnet der Feind Erfolge in Richtung Kupjansk in der Nähe der Ortschaft Peschanoye im Gebiet Charkiw.

Darüber hinaus haben die Analysten das Vorrücken russischer Truppen in der Nähe des Dorfes Makijiwka im Gebiet Luhansk in Richtung Lyman sowie in der Nähe des Dorfes Zahorne im Gebiet Saporischschja in Richtung Huliaipole festgestellt.

Zuvor hatte der Generalstab den heißesten Abschnitt der Front benannt. Wie das Kommando mitteilte, führte die russische Armee allein gestern einen Raketenangriff und 105 Luftangriffe durch, wobei 68 Raketen und 282 lenkbare Luftbomben zum Einsatz kamen.