Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Soldaten der 115. separaten mechanisierten Brigade haben mit Unterstützung eines bodengestützten Robotersystems die Befreiung von Nowoplatonowka im Gebiet Charkiw von den russischen Invasoren demonstriert.

Quelle: 115. Separate Mechanisierte Brigade in den sozialen Netzwerken

Details: Ukrainische Soldaten widerlegten russische Falschmeldungen über die „Eroberung“ des Ortes durch die Invasoren.

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Beseitigung des eingedrungenen Feindes eine Angriffs- und Suchgruppe der 115. OMBr zum Einsatz ausrückte, nachdem sie zuvor das Kampfmodul des NRK auf dem Truppenübungsplatz getestet hatte.

Wörtlich: „Die Säuberung des Dorfes verlief präzise und koordiniert. Der bodengestützte Roboterkomplex sorgte für zuverlässigen Feuerschutz, wodurch die Gruppe den Auftrag erfolgreich ausführen konnte.

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„Novoplatonivka steht unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte“.