Die Banken der Ukraine haben die Wechselkurse zum 1. Juni bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Banken haben die Wechselkurse zum 1. Juni aktualisiert: Der durchschnittliche Verkaufskurs des Euro stieg innerhalb eines Tages um 1 Kopeken auf 51,91 Hrywnja, der des Dollars um 2 Kopeken auf 44,475 Hrywnja.

Dies geht aus den Daten von minfin.com.ua hervor.

Die durchschnittlichen Wechselkurse an den Bankschaltern waren wie folgt:

US-Dollar – 44,02 – 44,475 Hrywnja (am 29. Mai – 44,00 – 44,45 Hrywnja);

Euro – 51,25 – 51,91 Hrywnja (am 29. Mai – 51,20 – 51,90 Hrywnja).

Nach Banken aufgeschlüsselt lauten die Barwechselkurse für den Dollar wie folgt:

PrivatBank – 43,85 – 44,45 Hrywnja;

Oschtschadbank – 43,95 – 44,50 Hrywnja;

Ukrsibbank – 43,95 – 44,50 Hrywnja;

PUMB – 44,00 – 44,60 Hrywnja;

Raiffeisen – 44,10 – 44,47 Hrywnja (+2 Kopeken beim Verkauf im Vergleich zum 29. Mai)

Darüber hinaus wurden die Euro-Barkurse wie folgt festgelegt:

PrivatBank – 50,95 – 51,95 Hrywnja (+10 Kop.);

Oschtschadbank – 51,25 – 51,90 Hrywnja (+5 Kop.);

Ukrsibbank – 51,10 – 52,00 Hrywnja (+5 Kop.);

PUMB – 51,30 – 52,00 Hrywnja;

Raiffeisen – 51,20 – 51,83 Hrywnja (+10 Kopeken beim Kauf, 2 Kopeken beim Verkauf).