In der Ukraine sind die Wechselkurse gesunken: Wie stehen die Kurse für Dollar und Euro vor dem Wochenende?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der deutlichste Preisrückgang wurde an den Schaltern der PrivatBank und in der mobilen App der Oschtschadbank verzeichnet Der Freitagmorgen, der 15. Mai, brachte positive Nachrichten für Devisenkäufer. Die größten staatlichen Banken und Bargeldwechselstuben senkten gleichzeitig den Kurs für Dollar und Euro.

Wo heute die niedrigsten Kurse verzeichnet wurden und wie die Banken ihre Preisangaben angepasst haben – lesen Sie dazu den folgenden Artikel von RBK Ukrajina.