Neuer Kurssprung des Dollars: Welche Wechselkurse haben die Banken festgelegt und wo kann man am 19. Mai günstig Devisen kaufen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Anstieg des Bargeld-Dollar-Kurses an den Schaltern betrug innerhalb eines Tages mehr als 10 Kopeken Am Dienstag, dem 19. Mai, hat sich der Trend zur Verteuerung der Fremdwährung in der Ukraine verstärkt. Während die Bargeldwechselstuben relative Stabilität zeigen, haben die großen Geschäfts- und Staatsbanken ihre Kurse synchron nach oben angepasst.

Welche Konditionen PrivatBank, Oschtschadbank und Monobank heute anbieten und wo Sie derzeit den besten Kurs finden – lesen Sie dazu den folgenden Artikel von RBK Ukrajina.