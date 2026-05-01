Dollar und Euro verlieren rapide an Wert: die aktuellen Wechselkurse vom 1. Mai

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Welche Kurse haben PrivatBank und PUMB festgelegt, und wo lässt sich heute am günstigsten Devisen kaufen? Der Mai begann mit einer Aufwertung der Landeswährung: Am Morgen des 1. Mai hatten der Dollar und der Euro deutlich an Wert verloren. Den stärksten Rückgang verzeichneten Monobank und Oschchadbank, wo die Kurse um 15–17 Kopeken fielen.

Welche Wechselkurse die Wechselstuben festgelegt haben und wo heute die günstigsten Konditionen für den Kauf von Devisen herrschen – lesen Sie im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.