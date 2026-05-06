Der Euro fällt rapide, während der Dollar in den Wechselstuben an Wert verliert: die aktuellen Wechselkurse vom 6. Mai

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo ist der günstigste Kurs heute? Der Morgen des 6. Mai begann mit einer deutlichen Aufwertung der Hrywnja. Am stärksten wirkte sich dies auf den Kurs der europäischen Währung aus, der bei einigen großen Banken um 23 bis 27 Kopeken fiel.

Welche neuen Kurse haben PrivatBank, Oschtschadbank und Monobank festgelegt und wo lässt sich heute am günstigsten online Devisen kaufen – lesen Sie dazu den folgenden Artikel von RBK Ukrajina.