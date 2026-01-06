Sie wollen die Nationalbank der Ukraine diskreditieren: In der Ukraine wird eine Reihe von Fälschungen aufgezeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Ukraine werden manipulative Nachrichten über die Aktivitäten der Nationalbank der Ukraine (NBU) und die finanzielle Situation des Landes verbreitet. Auf diese Weise wollen die Organisatoren die Arbeit der NBU diskreditieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation.

Wie festgestellt wurde, zielt eine große Anzahl der aufgezeichneten Manipulationen darauf ab, die Nationalbank der Ukraine als Institution und die Regulierungspolitik der NBU zu diskreditieren.

„Ziel dieser Kampagne ist es, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Nationalbank der Ukraine und die Maßnahmen zur Sicherung der makrofinanziellen Stabilität zu untergraben, Misstrauen gegenüber der nationalen Währung zu schüren, Unsicherheit in der Bevölkerung zu verbreiten und zu versuchen, das Vertrauen der internationalen Partner in die Ukraine zu beeinflussen“, heißt es in der Erklärung.

Nach Ansicht des CPJ könnte dies Teil einer umfassenderen Kampagne sein, die darauf abzielt, die staatlichen Institutionen der Ukraine zu diskreditieren, um das öffentliche Vertrauen in den Staat zu untergraben.

Zuvor hatte die Nationalbank der Ukraine die Bürger vor einer anderen Fälschung gewarnt, die sich im Internet verbreitet. Es handelt sich um das angebliche Design einer „neuen 5000-Hrywna-Banknote“.