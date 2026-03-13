Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gesamtverluste der russischen Invasoren vom 24.02.22 bis zum 13.03.26 beliefen sich auf etwa 1.277.620 Personen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen Tagen 860 russische Angreifer getötet und verwundet, die Gesamtverluste des Feindes im Krieg beliefen sich auf 1.277.620 Personen. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 13. März mit.

Die Gesamtverluste der russischen Invasoren vom 24.02.22 bis zum 13.03.26 beliefen sich auf etwa:

Personal – etwa 1.277.620 (+860) Personen; Panzer – 11.773 (+7) Einheiten; Kampfpanzer – 24.202 (+5) Einheiten; Artilleriesysteme – 38.369 (+50) Einheiten; Raketenwerfer – 1.685 (+4) Einheiten; Luftabwehrsysteme – 1.331 (+2) Einheiten; Unbemannte Fluggeräte auf operativ-taktischer Ebene – 175.139 (+2.071) Einheiten; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 83.223 (+189) Einheiten. Es sei daran erinnert, dass die Soldaten der 3. Brigade der Nationalgarde „Spartan“ innerhalb eines Monats 25 russische Angreifer in der Region Pokrowsk gefangen genommen haben.

Geheime Informationen über Verluste der Russischen Föderation erhalten – Selenskyj