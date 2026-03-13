Naftohas hat den Rechtsstreit gegen Gasprom über mehr als 1,4 Milliarden Dollar endgültig gewonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Naftohas-Gruppe hat den Rechtsstreit gegen das russische Unternehmen Gasprom über mehr als 1,4 Milliarden Dollar endgültig gewonnen.

Dies teilte der Vorstandsvorsitzende von Naftohas, Serhij Koretsky, mit.

Das Schweizer Bundesgericht habe die Klage des russischen Unternehmens vollständig abgewiesen und die Entscheidung des Schiedsgerichts vom Juni 2025 bestätigt, erklärte er.

Laut Koretsky verpflichtet das Urteil Gasprom, Naftohas die Schulden für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation des Gastransports sowie Zinsen und Gerichtskosten zu zahlen.

Derzeit arbeitet das Unternehmen an der Zwangsvollstreckung der Forderung, parallel dazu laufen eine Reihe weiterer Gerichtsverfahren gegen das Aggressorland zur Entschädigung der Schäden.