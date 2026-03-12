Das Kabinett bereitet eine Rückerstattung für Kraftstoff und eine Unterstützung in Höhe von 1500 Hrywnja vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ausgabe von 1500 Hrywnja an 13 Millionen Menschen wird den ukrainischen Haushalt 19,5 Milliarden Hrywnja kosten.

Im Auftrag des Präsidenten bereitet das Kabinett ein neues Paket von Maßnahmen zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung vor. Dies gab Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko am Donnerstag, dem 12. März, auf Telegram bekannt.

Ihren Angaben zufolge wird die gezielte Unterstützung in Höhe von 1500 Hrywnja für benachteiligte Bevölkerungsgruppen bereitgestellt: Rentner, Empfänger von Behindertenhilfe, Menschen mit geringem Einkommen, Empfänger von Sozialhilfe, Binnenflüchtlinge und Familien mit Kindern.

Die Regierung rechnet damit, mit diesen Zahlungen fast 13 Millionen Menschen zu erreichen.

„Die Mittel werden im April einmalig über die bereits bestehenden Mechanismen, über die die Menschen Sozialleistungen erhalten, auf Sonderkonten bei Banken oder über die Ukrposhta ausgezahlt. Die Zahlungen werden im Rahmen der laufenden Haushaltsprogramme des Ministeriums für Sozialpolitik erfolgen“, erklärte die Regierungschefin.

Darüber hinaus wird das Cashback-Programm bis zum 1. Mai auf den Kauf von Kraftstoff an Tankstellen ausgeweitet. Die Ukrainer können vom Staat 15 % Cashback beim Kauf von Dieselkraftstoff, 10 % beim Kauf von Benzin und 5 % beim Kauf von Autogas erhalten.

Laut Swyrydenko werden die Zahlungen auf der Grundlage des Nationalen Cashback-Programms erfolgen, das bereits von 9,4 Millionen Bürgern genutzt wird.

Zur Erinnerung: Selenskyj kündigte neue Unterstützungsprogramme für Ukrainer an, darunter Sonderzahlungen für Rentner und Personen, die aufgrund der Destabilisierung des Kraftstoffmarktes unter besonderem Druck stehen. Starker Anstieg der Kraftstoffpreise: Die ukrainische Kartellbehörde nannte die Gründe für den Anstieg