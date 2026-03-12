Am Grenzübergang „Krakivets – Korchova“ kann es aufgrund von Straßenbauarbeiten zu Verzögerungen kommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Staatliche Grenzschutz warnt vor möglichen Verzögerungen beim Grenzübertritt nach Polen am Grenzübergang „Krakivets – Korchova“.

Dies teilt der staatliche Grenzschutzdienst in Telegram mit.

Zu Ihrer Information, wenn Sie die Grenze am Grenzübergang „Krakivets – Korczowa“ überqueren möchten

Nach Angaben der polnischen Seite werden ab heute und während einer Woche am Grenzübergang „Korczowa“ (Republik Polen) Reparaturarbeiten an der Fahrspur durchgeführt, die für die Abfertigung von Personenkraftwagen in Richtung Einreise nach Polen (Ausreise aus der Ukraine) vorgesehen ist.

Aus diesem Grund werden Personenkraftwagen vorübergehend auf andere Fahrspuren umgeleitet.

„Bitte berücksichtigen Sie diese Informationen bei der Planung Ihrer Reise und verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen an der Grenze auf unseren Ressourcen“, heißt es in der Mitteilung.