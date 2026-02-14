Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach auf einer Podiumsdiskussion auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, erklärte, dass der ungarische Ministerpräsident Wiktor Orbán darüber nachdenkt, wie er seinen Bauch wachsen lassen kann, anstatt seine Armee aufzubauen. Dies äußerte er während seiner Rede bei einer Podiumsdiskussion auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

„Herr Ischinger (Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger – Anm. d. Red.) sagte in einem Interview vor der Konferenz, dass die Gefahr nicht so groß sei, solange die Ukraine Europa verteidigt. Um ehrlich und etwas zynisch zu sein, so sieht die Situation heute in etwa so aus. Aber sehen Sie sich an, zu welchem Preis“, bemerkte Selenskyj.

Er betonte, dass es die Ukrainer sind, die die europäische Front halten.

„Hinter unseren Menschen stehen das unabhängige Polen und die freien baltischen Staaten. Vielleicht wird es auch ein souveränes Moldawien geben. Und sogar ein einzelner Wiktor kann darüber nachdenken, wie er seinen Bauch wachsen lassen kann, anstatt seine Armee aufzurüsten, um russische Panzer daran zu hindern, auf die Straßen von Budapest zurückzukehren“, erklärte der Präsident.

Wir erinnern daran, dass Selenskyj am 22. Januar während seiner Rede in Davos bemerkte, dass „jeder Wiktor, der auf Kosten Europas lebt und gleichzeitig dessen Interessen verrät, eine Ohrfeige verdient“, wobei er auf Orbán anspielte.

