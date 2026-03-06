Russische Drohnen haben Mykolajiw angegriffen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei dem Angriff auf die Stadt wurden drei Männer im Alter von 19, 23 und 42 Jahren verletzt.

Am 6. März griffen russische Truppen Mykolayiv mit Drohnen an. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolayiv, Witalij Kim, mit.

„Bei dem Angriff auf die Stadt wurden drei Männer im Alter von 19, 23 und 42 Jahren verletzt“, erklärte Kim.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung präzisierte, dass zwei der Verletzten ins Krankenhaus eingeliefert wurden, während der dritte vor Ort versorgt wurde.

Außerdem wurde bei dem Angriff ein Privathaus beschädigt.

Wir erinnern daran, dass die russischen Angreifer seit Beginn des Tages 56 Angriffe auf alle 13 Hauptfronten organisiert haben.

Beschuss von Winnyzja: mehr als 20 Häuser beschädigt