Die ukrainische Busflotte wurde um eine Rekordzahl von Bussen erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 2241 Busse in die ukrainische Busflotte aufgenommen (-19% bis 2023). Davon: neue Busse – 1296 Einheiten.

Im Dezember 2024 wurden 330 Busse (einschließlich Minibusse) in die ukrainische Flotte aufgenommen. Das ist eine Rekordzahl von Bussen in den letzten 35 Monaten. Dies meldet Ukrautoprom am Dienstag, den 14. Januar.

Im Vergleich zum Dezember 2023 betrug der Zuwachs 30%, im Vergleich zum November 2024 stieg diese Zahl um 27%.

Der Anteil der Neufahrzeuge an diesem Volumen betrug 59%, das sind 6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr und 4 Prozentpunkte weniger als im November 2024.

Insgesamt wurde die Busflotte der Ukraine seit Beginn des Jahres mit 2241 Bussen aufgefüllt (-19% bis 2023). Davon: neu – 1296 Einheiten (-24%); gebraucht – 945 Einheiten (-12%).

Die häufigsten Erstzulassungen im vergangenen Jahr waren:

In Bezug auf neue Kraftfahrzeuge:

ATAMAN

ETALON

FORD

ZAZ

CITROEN

– 350 Einheiten;– 254 Einheiten;– 191 Einheiten;– 154 Einheiten;– 122 Einheiten.

Bei den Gebrauchten:

MERCEDES

BENZ

VAN

HOOL

VDL

IVECO

– 309 Einheiten;– 103 Einheiten; VW – 78 Einheiten;– 71 Einheiten;– 62 Einheiten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass im November mehr als 5,2 Tausend neue Personenkraftwagen in der Ukraine zugelassen wurden, das sind 3% weniger als im November 2023.