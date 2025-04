Selenskyj nahm die Beglaubigungsschreiben der Botschafter entgegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident lud auch führende Unternehmen dieser Staaten ein, an der vierten internationalen Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine teilzunehmen, die am 10. und 11. Juli in Rom stattfinden wird.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat die Beglaubigungsschreiben der neu ernannten Botschafter der Portugiesischen Republik – Luis Manuel Ribeiro Cabasu, der Republik Korea – Park Kichang und der Sozialistischen Republik Vietnam – Pham Hai erhalten. Dies ist auf der Website des Präsidenten zu lesen.

Das Staatsoberhaupt gratulierte den Botschaftern zum Beginn ihrer diplomatischen Mission in der Ukraine und stellte fest, dass unser Land auf die Entwicklung der Zusammenarbeit mit ihren Ländern zähle.