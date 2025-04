In Frankreich hat es einen neuen Anschlag auf ein Gefängnis gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Drei Autos wurden auf dem Parkplatz eines Gefängnisses in der Stadt Tarascon im Departement Bouches-du-Rhône angezündet.

In Frankreich wurden neue Anschläge auf Gefängnisse verzeichnet. Auf dem Parkplatz einer der Anstalten brannten mehrere Autos. Dies berichtet BFMTV am Mittwoch, den 16. April.

Der Vorfall ereignete sich heute Morgen auf dem Parkplatz des Gefängnisses in der Stadt Tarascon im Departement Bouches-du-Rhône im Süden des Landes. Drei Autos gingen auf dem Parkplatz, der für das Gefängnispersonal reserviert ist, in Flammen auf.

Auch in der Stadt im Departement Seine-et-Marne brach ein Feuer im gemeinsamen Flur des Hauses aus, in dem der Direktor des örtlichen Gefängnisses wohnt. Dort wurde die Abkürzung DDPF an den Wänden gefunden, was auf die Gruppe Defence of French Prisoners hinweisen könnte, die sich zu früheren Vorfällen bekannt hat.

Das Auto eines Gefängnisangestellten in einer Stadt im Departement Bouches-du-Rhône wurde ebenfalls verbrannt aufgefunden. Das Auto war vor seinem Haus geparkt. Wir erinnern uns: Am 15. April gab es in Frankreich Angriffe auf mehrere Gefängnisse. Es gab Versuche, das Personal mehrerer Gefängnisse einzuschüchtern, die von brennenden Autos bis hin zu Schüssen aus automatischen Waffen reichten.