Nachrichten vom 21. April: Die Nationalbank der Ukraine wird dem Staatshaushalt einen Rekordgewinn bescheren, die Ukrainer senken den Stromverbrauch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen?

Gas. Am 17. April ist die Ukraine von der Entnahme von Gas aus den unterirdischen Gasspeichern auf die Einspeisung von Gas umgestiegen. Die Gasentnahmen aus den Speichern in dieser Saison waren die niedrigsten in der Geschichte.

Über Strom. Am 21. April ging der Stromverbrauch in der Ukraine zurück. Um 9:30 Uhr lag er um 12,6% niedriger als am vorherigen Werktag, dem Freitag.

Verteidigung. Das Verteidigungsministerium der Ukraine hat ein Drittel des Verteidigungsbudgets für technologische Waffen – Drohnen, elektronische Kriegsführung und Raketentechnologie – bereitgestellt.

Über die Nationalbank der Ukraine. Im Jahr 2025 wird die Nationalbank der Ukraine 84,2 Milliarden Hrywnja aus ihrem Gewinn von 2024 an den Staatshaushalt überweisen. Dies ist ein Rekordbetrag.

Über Geschäftsbeziehungen. Die Ehefrau des Leiters des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes, Philip Pronin, wurde Geschäftspartnerin des Managers des sanktionierten Oligarchen Dmytro Firtasch.

