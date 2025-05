Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ungarische Regierung hat keine Pläne, die Finanzpolitik im Zusammenhang mit den bevorstehenden Parlamentswahlen im Jahr 2026 zu lockern.

Ungarns Haushaltsdefizit hat im April ein Rekordniveau erreicht. Der Grund dafür war, dass die Zinszahlungen das Wachstum der Steuereinnahmen überstiegen, berichtet Bloomberg.

Das ungarische Wirtschaftsministerium stellt fest, dass sich das Haushaltsdefizit in den ersten vier Monaten des Jahres 2025 auf mehr als 2,9 Billionen Forint (8 Milliarden Dollar) belief – der schlechteste Wert in diesem Zeitraum.

Gleichzeitig belief sich das ungarische Haushaltsdefizit allein im April 2025 auf 376 Milliarden Forint (899 Millionen Dollar).

„Die Haushaltsausgaben wurden in erheblichem Umfang eingefroren, was beweist, dass die Finanzpolitik in der Lage ist, schnell zu reagieren“, sagte der Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums, Kornel Kisgergel, gegenüber ungarischen Medien, ohne jedoch zu sagen, welche Ausgaben eingefroren wurden.

Kisgergel bestritt, dass die ungarische Regierung die Finanzpolitik für die bevorstehenden Parlamentswahlen 2026 lockern würde.

Die ungarische Regierung hat ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent im Jahr 2025 versprochen. Im Gegensatz dazu ist das BIP des Landes im ersten Quartal geschrumpft.