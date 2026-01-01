Umjerow reiste in die Türkei, um die Sicherheitslage und die Rückkehr der Gefangenen zu besprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Umjerow sprach mit türkischen Beamten über Sicherheit, Verhandlungen, die Freilassung von Gefangenen und entführten Kindern.

NSDC-Sekretär Rustem Umjerow berichtete über seinen Besuch in der Türkei, wo er sich mit dem türkischen Außenminister und dem Leiter der Nationalen Geheimdienstorganisation traf.

Quelle: Umjerow auf sozialen Medien

Einzelheiten: Ihm zufolge haben die Parteien bei dem Treffen in Ankara mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan die Sicherheitslage, den Verlauf der Verhandlungen und die Koordinierung der weiteren Schritte besprochen. „Wie immer wird der humanitären Schiene und der Rückkehr unserer Leute besondere Aufmerksamkeit geschenkt“, sagte Umjerow.

Während seines Besuchs in der Türkei traf Umjerow auch mit dem Chef der Nationalen Geheimdienstorganisation, Ibrahim Kalin, zusammen. „Wir tauschten Einschätzungen zur Sicherheitslage aus, diskutierten mögliche Szenarien und die Koordinierung von Aktionen unter Berücksichtigung der Dynamik der Verhandlungsprozesse und der regionalen Situation“, schrieb der NSDC-Sekretär.

Darüber hinaus wurde bei dem Treffen die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener sowie die Rückkehr von Zivilisten und Kindern, die von Russland illegal entführt wurden, diskutiert.

„Wir setzen die systematische Arbeit im Rahmen der bestehenden Formate der Zusammenarbeit fort“, sagte er.