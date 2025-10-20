Kampfflugzeuge der Hauptnachrichtendirektion haben die neueste Radarstation auf der Krim getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen stellten den Valdai-Komplex 2018 als eines der Hauptelemente der Flugabwehr vor, das in der Lage ist, Drohnen zu deaktivieren, bevor sie sich einem Objekt überhaupt nähern.

Das ukrainische Militär hat das neueste russische Radarsystem (Radar) auf dem Territorium der Krim zerstört. Dies teilte die Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Montag, den 20. Oktober mit.

„Meister der Direktion für unbemannte Systeme der Abteilung für aktive Maßnahmen der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums der Ukraine haben ein teures, von den Musketen getarntes Radarsystem auf dem Flugplatz Dschankoj auf der vorübergehend besetzten Krim aufgespürt und ins Visier genommen“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Valdai-Radarsystem der neueste russische Komplex ist, der für die Erkennung und Bekämpfung kleiner unbemannter Luftfahrzeuge entwickelt wurde. Ein Video der Niederlage wurde veröffentlicht.

Die Russen haben den Valdai-Komplex erstmals 2018 als eines der Hauptelemente der Luftverteidigung vorgestellt, das in der Lage ist, Drohnen zu deaktivieren, bevor sie sich einem Objekt überhaupt nähern. Er verfügt über ein Drei-Achsen-Radar im X-Band, Module zur optisch-elektronischen Verfolgung, ein Modul zur Peilung von Drohnen-Kontrollkanälen und die Möglichkeit, Geräte zur elektronischen Kampfführung anzuschließen. Die Mindestreichweite der Zielerfassung durch diesen Komplex beträgt etwa 300 Meter und kann bei großen Zielen 15 Kilometer überschreiten.

Zuvor hatte der ukrainische Geheimdienst zum ersten Mal in der Geschichte zwei Be-12 Chaika Amphibienflugzeuge auf dem Gebiet der vorübergehend besetzten Krim zerstört.