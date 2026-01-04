Stromausfälle in den meisten Regionen: "Ukrenerho hat die Zeitpläne für den 5. Januar bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Montag, den 5. Januar, wird es in der Ukraine weiterhin stündliche Stromausfälle geben. In den meisten Regionen werden Stromausfälle erwartet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram von Ukrenerho.

Das Unternehmen warnte, dass die Einschränkungen sowohl Haushalte als auch Industriekunden betreffen würden.

„Morgen, am 5. Januar, werden in den meisten Regionen der Ukraine Pläne für stündliche Stromausfälle und Pläne für Strombeschränkungen (für industrielle Verbraucher) gelten“, hieß es in der Erklärung.

Ukrenerho erklärte, der Grund für die Einschränkungen seien erneut die Folgen der russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen auf ukrainische Stromanlagen.

„Die Situation im Stromnetz kann sich ändern. Sie können den Zeitpunkt und das Ausmaß von Stromausfällen an Ihrer Adresse auf den offiziellen Webseiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region erfahren. Wenn der Strom planmäßig geliefert wird, gehen Sie bitte sparsam mit ihm um“, fügte das Unternehmen hinzu.

Russische Angriffe auf den Energiesektor der Ukraine