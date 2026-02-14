Selenskyj hat mit Rubio die Verhandlungen und die nächsten Schritte besprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Selenskyj und der US-Außenminister besprachen die Front, die Angriffe der Russischen Föderation und die trilateralen Verhandlungen in Genf.

Präsident Wolodymyr Selenskyj informierte am 14. Februar den US-Außenminister Marco Rubio über die Lage an der Front, die russischen Angriffe und die Folgen der Angriffe auf das Energiesystem.

Quelle: Selenskyj auf Facebook

Selenskyj sagte: „Wir haben darüber gesprochen, wie man der Ukraine helfen kann, Leben während der winterlichen Kälte zu schützen und unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Außerdem haben wir den diplomatischen Prozess und die trilateralen Treffen ausführlich besprochen. Es ist wichtig, dass die in Genf geplanten Verhandlungen erfolgreich sind, und ich danke den Vereinigten Staaten von Amerika für ihren konstruktiven Ansatz.

Wir haben auch die Frage der Abfolge der Schritte angesprochen. Es ist wichtig, dass es Fortschritte in Fragen der Sicherheitsgarantien und der wirtschaftlichen Erholung gibt.“

Zur Erinnerung: Am selben Abend traf sich Selenskyj mit den Vertretern des US-Präsidenten, Steve Witkoff und Jared Kushner, vor den trilateralen Treffen in Genf.