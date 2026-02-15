Nach dem letzten Angriff des Feindes auf Kiew sind 500 Häuser ohne Heizung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach dem Angriff der Russen am 12. Februar sind in Kiew etwa 500 Häuser ohne Heizung.

Dies teilte der Bürgermeister der Hauptstadt, Witalij Klitschko, mit.

Gleichzeitig gelang es den Versorgungsunternehmen, die Heizung in 2100 Häusern wiederherzustellen (von 2600, die nach dem Angriff am 12. Februar ohne Heizung waren).

„Die städtischen Dienste arbeiten weiterhin rund um die Uhr, um die Wärmeversorgung in anderen Hochhäusern wiederherzustellen“, fügte Klitschko hinzu.

Am Morgen des 15. Februar teilte Klitschko mit, dass die Stadtwerke innerhalb der letzten 24 Stunden die Heizung in weiteren 1100 Hochhäusern wiederhergestellt hätten.

„Das bedeutet, dass in 1500 der 2600 Gebäude, die nach dem Angriff des Feindes auf die Infrastruktur Kiews am 12. Februar ohne Heizung waren, die Wärmeversorgung wiederhergestellt wurde“, erklärte der Bürgermeister von Kiew.