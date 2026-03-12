Die Russische Föderation hat ein Krankenhaus in Cherson beschossen, drei Personen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei dem Angriff erlitten ein 21-jähriger Mann, eine 22-jährige Frau und ein 60-jähriger Mann Explosionsverletzungen, Prellungen und Splitterwunden.

Um etwa 10:00 Uhr beschossen russische Angreifer erneut eines der Krankenhäuser in Cherson. Drei Personen wurden verletzt. Dies teilte die Militärverwaltung der Region Cherson am 12. März mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei dem Angriff ein 21-jähriger Mann, eine 22-jährige Frau und ein 60-jähriger Mann Explosionsverletzungen, Kontusionen und Splitterwunden erlitten haben.

Die ersten beiden Verletzten erhielten medizinische Hilfe und wurden ambulant behandelt, der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

