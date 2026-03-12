Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Gesamtverluste der russischen Armee vom 24.02.22 bis zum 12.03.26 beliefen sich auf etwa 1.276.760 Personen.

In den vergangenen 24 Stunden hat die Russische Föderation im Krieg gegen die Ukraine weitere 780 Soldaten, 3 Panzer und 243 Fahrzeuge und Tankwagen verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 12. März mit.

Die Gesamtverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 12.03.26 beliefen sich auf etwa:

Personal – etwa 1.276.760 (+780) Personen Panzer – 11.766 (+3) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.197 (+20) Einheiten Artilleriesysteme – 38.319 -Raketenwerfer – 1.681 (+1) Einheiten -Luftabwehrsysteme – 1.329 (+1) Einheiten Drohnen auf operativ-taktischer Ebene – 173.068 (+2.102) Einheiten Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 83.034 (+243) Einheiten Es sei daran erinnert, dass die Soldaten der 3. Brigade der Nationalgarde „Spartan“ innerhalb eines Monats 25 russische Angreifer in der Richtung Pokrowsk gefangen genommen haben.

