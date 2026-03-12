FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Der Generalstab hat die neuen Verluste der Russischen Föderation bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die Gesamtverluste der russischen Armee vom 24.02.22 bis zum 12.03.26 beliefen sich auf etwa 1.276.760 Personen.

In den vergangenen 24 Stunden hat die Russische Föderation im Krieg gegen die Ukraine weitere 780 Soldaten, 3 Panzer und 243 Fahrzeuge und Tankwagen verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 12. März mit.

Die Gesamtverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 12.03.26 beliefen sich auf etwa:

  • Personal – etwa 1.276.760 (+780) Personen Panzer – 11.766 (+3) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.197 (+20) Einheiten Artilleriesysteme – 38.319 -Raketenwerfer – 1.681 (+1) Einheiten -Luftabwehrsysteme – 1.329 (+1) Einheiten Drohnen auf operativ-taktischer Ebene – 173.068 (+2.102) Einheiten Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 83.034 (+243) Einheiten Es sei daran erinnert, dass die Soldaten der 3. Brigade der Nationalgarde „Spartan“ innerhalb eines Monats 25 russische Angreifer in der Richtung Pokrowsk gefangen genommen haben.

Geheime Informationen über Verluste der Russischen Föderation erhalten – Selenskyj

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 195

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)6 °C  Ushhorod8 °C  
Lwiw (Lemberg)8 °C  Iwano-Frankiwsk6 °C  
Rachiw3 °C  Jassinja3 °C  
Ternopil4 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)5 °C  
Luzk8 °C  Riwne7 °C  
Chmelnyzkyj4 °C  Winnyzja6 °C  
Schytomyr5 °C  Tschernihiw (Tschernigow)7 °C  
Tscherkassy5 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)7 °C  
Poltawa7 °C  Sumy5 °C  
Odessa5 °C  Mykolajiw (Nikolajew)8 °C  
Cherson8 °C  Charkiw (Charkow)6 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)8 °C  Saporischschja (Saporoschje)10 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)8 °C  Donezk8 °C  
Luhansk (Lugansk)9 °C  Simferopol10 °C  
Sewastopol12 °C  Jalta11 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Newsletter jeden Morgen

Sie möchten täglich über Neuigkeiten auf der Seite benachrichtigt werden? Dann ist vielleicht ein Kurzüberblick mit den wichtigsten Beiträgen der vergangenen 24 Stunden für Sie interessant. Der Versand erfolgt jeden Tag 6.00 Uhr morgens.



Nach dem Eintrag Ihrer E-Mailadresse erhalten Sie eine E-Mail zum Bestätigen Ihrer Adresse und können dann die Eintragung abschließen (so genanntes "Double Opt-In-Verfahren"). Ihre E-Mailadresse wird dabei nur auf unserem Server in Deutschland gespeichert und nicht an Dritte übermittelt.