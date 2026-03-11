Das BEB hat den illegalen Export von Mais im Wert von 202 Millionen nach Malaysia verhindert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Export einer Maislieferung von 28.000 Tonnen nach Malaysia war über den Hafen von Odessa geplant.

Mitarbeiter des Büros für Wirtschaftssicherheit in der Region Odessa deckten ein System zur Steuerminimierung beim Export von Agrarprodukten im Wert von 202 Millionen Hrywnja auf. Dies teilte die Pressestelle des BEB am Mittwoch, dem 11. März, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Gruppe von Personen über kontrollierte Unternehmen den fiktiven Anbau von Mais dokumentierte. Tatsächlich wurde das Getreide von Landwirten gegen Barzahlung ohne Mehrwertsteuer gekauft. Um die Produkte zu legalisieren, wurden 14 % des Warenwertes auf die Konten der Unternehmen überwiesen, wodurch Steuerrechnungen registriert und Steuerrückerstattungen beantragt werden konnten.

Der Export einer Partie von 28.000 Tonnen nach Malaysia war über den Hafen von Odessa geplant. Nach dem Eingreifen der Ermittler hat der Exporteur die Zollanmeldungen zurückgezogen.

Die vorgerichtliche Untersuchung dauert derzeit noch an. Die BEB versucht, alle Beteiligten des Betrugs aufzuspüren. Wir erinnern daran, dass in Bukowina ein Steuerhinterziehungssystem in einem Netzwerk von 24 Filialen einer bekannten Franchise-Kette aufgedeckt wurde, die tiefgekühlte Halbfertigprodukte verkaufte. In Odessa wurde unter dem Deckmantel weltbekannter Marken „Schmuck“ hergestellt.