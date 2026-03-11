Russische Streitkräfte haben einen Raketenangriff auf ein Geschäft in der Region Tschernihiw durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär hat mit einer Drohne namens „Molniya“ einen Laden im Zentrum von Semenowka in der Region Tschernihiw angegriffen. Durch den feindlichen Beschuss wurden ein Mann und Mitarbeiterinnen des Ladens verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Nowgorod-Sewerski, Alexander Seliverstow, am Mittwoch, dem 11. März, mit.

„Der Feind zerstört weiterhin die zivile Infrastruktur im Grenzgebiet der Region Tschernihiw. Heute Morgen, am 11. März, gegen 10:40 Uhr, wurde ein weiterer Treffer einer Drohne vom Typ Molniya im Stadtzentrum registriert, wodurch das Geschäft Schans beschädigt wurde“, erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Nach vorläufigen Informationen wurden ein Mann und drei Mitarbeiterinnen des Geschäfts verletzt. Derzeit wurden alle Verletzten in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo sie die notwendige medizinische Versorgung erhalten.

Die zuständigen Dienste sind vor Ort im Einsatz, daher werden die Angaben zu den Schäden noch präzisiert.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht im Bezirk Nowgorod-Sewerski infolge des Absturzes eines feindlichen UAV ein Wohnhaus in Brand geraten ist. In der Stadt Nechin wurden Schäden an einem Gebäude der zivilen Infrastruktur festgestellt.