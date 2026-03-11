In der Region Dnipropetrowsk wurde vier Tage lang ein Brand in einer Infrastruktureinrichtung nach einem Angriff der Russischen Föderation bekämpft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Rettungskräfte löschten einen Brand, der am 7. März infolge feindlicher Beschüsse einer Infrastruktureinrichtung im Samarivskyj-Bezirk der Region Dnipropetrowsk entstanden war.

Dies berichtet der Staatliche Dienst für Notfälle der Ukraine.

„Der Brand auf einer Fläche von 7000 Quadratmetern wurde unter ständiger Gefahr neuer Angriffe gelöscht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten“, teilte der Staatliche Dienst für Notfälle mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass fast 400 Rettungskräfte und über 60 Einsatzfahrzeuge des Staatlichen Rettungsdienstes, darunter auch Spezialisten aus anderen Regionen der Ukraine, an der Löschung beteiligt waren.