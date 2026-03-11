Russische Streitkräfte haben eine mehrstöckige Wohnanlage in Saporischschja mit Lenkbomben angegriffen: Es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 11. März haben die Angreifer gezielte Luftangriffe auf Saporischschja durchgeführt. Bislang ist bekannt, dass Wohngebäude getroffen wurden und drei Personen verletzt wurden.

Quelle: Luftstreitkräfte, Leiter der Militärverwaltung der Region Saporischschja, Iwan Fedorow

Details: Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung haben russische Soldaten die Infrastruktur der Stadt angegriffen.

Bislang ist bekannt, dass ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen wurde.

Zitat von Fedorow: „Durch die Druckwelle wurden Häuser in der Nähe des Einschlagortes beschädigt. Bereits drei Personen haben medizinische Hilfe in Anspruch genommen.“

Video: Militärverwaltung der Region Saporischschja

Details: Es wird berichtet, dass Rettungsdienste vor Ort im Einsatz sind. Die Luftalarmstufe in der Region bleibt bestehen, Informationen über die Folgen des Angriffs werden noch präzisiert.

Zuvor hatten die Luftstreitkräfte über den Abwurf von Lenkbomben durch russische Kampfflugzeuge in Richtung Saporischschja berichtet.

Vorgeschichte:

Die russische Armee griff mit FPV-Drohnen ein Evakuierungsfahrzeug der Staatlichen Katastrophenschutzbehörde in der Region Saporischschja an, in dem Rettungskräfte ein älteres Ehepaar aus einem Dorf an der Front evakuierten.