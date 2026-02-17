Russische Streitkräfte haben Saporischschja angegriffen: Eine Frau wurde getötet, sechs Personen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 17. Februar griffen russische Truppen Saporischschja mit Drohnen an: Eine Frau wurde getötet, sechs Personen wurden verletzt.

Quelle: : Leiter der Militärverwaltung der Region Saporischschja, Iwan Fedorow

Zitat: „Bereits sechs Verletzte – die Zahl der Opfer des feindlichen Angriffs auf Saporischschja steigt.

Unter anderem mussten zwei Kinder medizinisch versorgt werden.

Derzeit werden alle Verletzten nach der medizinischen Versorgung ambulant behandelt.“

Details: : Außerdem wurden in dem Haus Fenster eingeschlagen, Balkone beschädigt und es gibt Schäden an der Fahrbahn und an einem Nichtwohngebäude.

Aktualisiert: Die Staatliche Katastrophenschutzbehörde teilte mit, dass durch den Beschuss zwei Frauen im Alter von 35 und 40 Jahren, zwei Männer im Alter von 26 und 40 Jahren sowie Kinder – Mädchen im Alter von eineinhalb und elf Jahren – verletzt wurden. Eine 48-jährige Frau kam ums Leben.