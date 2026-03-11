Es wurde bekannt, wie viele Drohnen von den Luftabwehrkräften abgeschossen wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurden neun Abschüsse von Kampfdrohnen an sechs Standorten sowie der Absturz von abgeschossenen Drohnen (Wrackteile) an drei Standorten registriert.

Die Luftabwehr hat 90 von 99 Drohnen zerstört, mit denen russische Truppen das Gebiet der Ukraine angegriffen haben. Dies wurde am 11. März von den Luftstreitkräften der ukrainischen Streitkräfte bekannt gegeben.

„In der Nacht zum 11. März griff der Feind mit 99 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und anderen Drohnentypen aus den Richtungen Orel, Kursk, Brjansk, Millerovo, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk – RF, Gvardeyskoye – TOT AR Krim, etwa 70 davon waren Schaheds“, hieß es in der Mitteilung.

Der feindliche Angriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannten Systemen sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben gelang es den Verteidigern, 90 russische Drohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und andere Drohnentypen im Norden, Süden und Osten des Landes abzuschießen/zu zerstören.

Gleichzeitig wurden neun Treffer von Drohnen an sechs Orten sowie Abstürze (Wrackteile) an drei Orten registriert.

Gleichzeitig warnten die Streitkräfte, dass der feindliche Angriff weitergeht und sich mehrere Drohnen im Luftraum befinden.

Am Tag zuvor zerstörten die Luftabwehrkräfte 122 von 137 Drohnen, mit denen die Russen die Ukraine angegriffen hatten.

Der Generalstab aktualisierte die Verluste der Russen.