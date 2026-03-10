Die Luftabwehr hat 122 von 137 russischen Drohnen unschädlich gemacht: Es wurden 10 Standorte getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 10. März hat die ukrainische Luftabwehr 122 von 137 russischen Angriffsdrohnen abgeschossen, der Angriff dauert an.

In der Nacht zum 10. März griffen die russischen Invasoren mit 137 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und anderen Typen an, darunter etwa 80 Schahed-Drohnen.

Quelle: Luftwaffe

Details: Nach vorläufigen Angaben wurden bis 8:00 Uhr 122 feindliche UAVs durch die Luftabwehr abgeschossen und zerstört.

Es wurden 12 Treffer von Angriffsdrohnen an 10 Orten sowie Abstürze (Trümmer) an 10 Orten registriert.

Der Angriff dauert an, mehrere feindliche UAVs befinden sich im Luftraum.