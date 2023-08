In der Nähe von Melitopol waren Explosionen zu hören - Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Dienstag, den 8. August, waren in dem vorübergehend besetzten Dorf Akimovka im Bezirk Melitopol der Region Saporischschja Explosionen zu hören. Dies teilte der Bürgermeister von Melitopol Ivan Fedorow auf seinem Telegram-Kanal mit.

„In der vorübergehend besetzten Akimovka berichten die Bewohner über die Pfähle „bavovna“,“ – sagte der Beamte.

Er fügte hinzu, dass die Details des Vorfalls sind noch unbekannt.

Frühere Iwan Fedorow sagte, dass in Bilmak von Polohovsky Bezirk der Region Saporischschja am Dienstag, 8. August gab es Explosionen am Dienstag, 8. August.

Darüber hinaus, in der besetzten Krim am Dienstag, 8. August, sagte über Explosionen und „Ankünfte“ in mehreren Siedlungen.